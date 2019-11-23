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В ПриватБанке подтвердили, что глава правления попал в больницу

В ПриватБанке подтвердили, что глава правления попал в больницу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Глава правления ПриватБанка Петр Крумханзл попал в больницу, однако, не с диагнозом "инфаркт". Это было переутомление, и на данный момент его здоровью ничего не угрожает. Об этом заявил в комментарии УНН пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

"Мы не подтверждаем госпитализацию с инфарктом. Господину Крумханзлу была оказана медицинская помощь, но не по диагнозу инфаркт. Он находится сейчас в больнице, в амбулатории. И состояние здоровья нормальное, ничего не угрожает", - сообщил Серга.

На уточняющий вопрос относительно того, господин Крумханзл находится в больнице за рубежом или в Украине, пресс-секретарь ПриватБанка сообщил: "В Украине".

"Это не инфаркт. Это было переутомление", - добавил он.

Напомним, раньше 23 ноября народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский в своем Telegram-канале заявил, что у главы правления ПриватБанка Петра Крумханзла "произошел инфаркт". Сразу после появления таких данных в пресс-службе ПриватБанка заявляли, что не имеют такой информации.

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