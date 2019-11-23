У ПриватБанку підтвердили, що голова правління потрапив до лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл потрапив до лікарні, утім, не з діагнозом "інфаркт". Це була перевтома, і наразі його здоров'ю нічого не загрожує. Про це заявив у коментарі УНН прессекретар ПриватБанку Олег Серга.
"Ми не підтверджуємо госпіталізацію з інфарктом. Пану Крумханзлу була надана медична допомога, але не за діагнозом інфаркт. Він перебуває зараз у лікарні, в амбулаторії. І стан здоров'я нормальний, нічого не загрожує", - повідомив Серга.
На уточнювальне запитання щодо того, чи пан Крумханзл перебуває у лікарні за кордоном, чи в Україні, прессекретар ПриватБанку повідомив: "В Україні".
"Це не інфаркт. Це була перевтома", - додав він.
Нагадаємо, раніше 23 листопада народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі заявив, що у голови правління Приватбанку Петра Крумханзла "стався інфаркт". Відразу після появи таких даних у пресслужбі ПриватБанку заявляли, що не мають такої інформації.