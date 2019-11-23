З’явилася інформація про інфаркт у голови ПриватБанку - у банку не знають
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський у своєму Telegram-каналі заявив, що у голови правління Приватбанку Петра Крумханзла "стався інфаркт". У пресслужбі ПриватБанку заявили, що не мають такої інформації, повідомляє УНН.
"У голови правління Приватбанку Крумханзла в тренажерному залі стався інфаркт. Знаходиться в реанімації в стані середньої тяжкості, в загальній палаті на 6 ліжок", - вказав, зокрема, Дубінський.
Водночас, прес-секретар ПриватБанку Олег Серга щодо таких даних заявив: "У нас немає такої інформації".
Він також вказав, що Крумханзл перебуває за кордоном: "Він зараз взагалі за кордон виїхав".
Додамо, раніше бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що "Міжнародний валютний фонд знає, що ПриватБанк буде повернутий мені найближчим часом".