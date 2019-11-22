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Коломойський: МВФ знає, що ПриватБанк буде повернуто мені найближчим часом

Коломойський: МВФ знає, що ПриватБанк буде повернуто мені найближчим часом

Київ • УНН

 • 17725 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Ігор Коломойський заявив, що поверне в свою власність ПриватБанк у найближчому майбутньому. Про це він заявив в інтерв'ю Kyiv Post, повідомляє УНН.

За словами Коломойського, у Міжнародному валютному фонді знають про повернення банку.

"Міжнародний валютний фонд знає, що ПриватБанк буде повернутий мені найближчим часом", — заявив олігарх.

Коломойський також заявив, що не знає, чому його Нікопольський завод феросплавів викупив оренду парковки перед головним офісом ПриватБанку.

Бізнесмен підкреслив, що завод справедливо вимагає компенсації від ПриватБанку, і пригрозив, що протест може загостритися, якщо банк не здасться.

"Якщо ПриватБанк продовжить так себе поводити, я думаю, що працівники заводу можуть увійти до ПриватБанку", — заявив Коломойський.

Нагадаємо, МВФ поставив Зеленському умову: до чого тут Коломойський.

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