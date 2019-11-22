Коломойский: МВФ знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность ПриватБанк в ближайшем будущем. Об этом он заявил в интервью Kyiv Post, сообщает УНН.
По словам Коломойского, в Международном валютном фонде знают о возвращении банка.
"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время", - заявил олигарх.
Коломойский также заявил, что не знает, почему его Никопольский завод ферросплавов выкупил аренду парковки перед главным офисом ПриватБанка.
Бизнесмен подчеркнул, что завод справедливо требует компенсации от ПриватБанка, и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.
"Если ПриватБанк продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в ПриватБанк", - заявил Коломойский.
Напомним, МВФ поставил Зеленскому условие: при чем здесь Коломойский.