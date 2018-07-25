В помещении санстанции в Ровно нашли подозрительный предмет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В полицию поступило сообщение, что в помещении санстанции в Ровно обнаружили подозрительный предмет. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области, передает УНН.
"Сегодня, 25 июля, в 8:20 в полицию поступило сообщение, что в помещении санстанции на улице Котляревского областного центра обнаружен подозрительный предмет", - отметили в полиции.
Предварительно установлено, что на втором этаже на дверях прикреплен предмет, внешне похожий на взрывной.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического отдела ГУНП, спасатели и медики. Патрульные полицейские обеспечивают охрану общественной безопасности и недопущение посторонних лиц на место происшествия.
Напомним, на автовокзале в Новой Каховке уборщица обнаружила подозрительный неизвестный предмет.