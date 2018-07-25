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У приміщенні санстанції у Рівному знайшли підозрілий предмет

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. До поліції надійшло повідомлення, що у приміщенні санстанції у Рівному виявили підозрілий предмет. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Рівненській області, передає УНН.

"Сьогодні, 25 липня, о 8:20 до поліції надійшло повідомлення, що у приміщенні санстанції на вулиці Котляревського обласного центру виявлено підозрілий предмет", - зазначили в поліції.

Попередньо встановлено, що на другому поверсі на дверях прикріплений предмет, зовні схожий на вибуховий.

Нині на місці події працює слідчо-оперативна група, працівники вибухотехнічного відділу ГУНП, рятувальники та медики. Патрульні поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки та недопущення сторонніх осіб на місце події.

Нагадаємо, на автовокзалі у Новій Каховці прибиральниця виявила підозрілий невідомий предмет

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