У Президента заслушают требования врачей по увольнению Супрун

ukru
Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 10168 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 104595 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 104061 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132784 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142192 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128964 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129658 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131128 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153276 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151207 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

Агрессор атакует энергетическую инфраструктуру: повреждены объекты в различных регионах - Галущенко

7 марта, 04:43 • 60891 просмотра
Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

Генштаб обновил данные: ВСУ уничтожили 1150 противников

7 марта, 05:09 • 42392 просмотра
Китай стремится достичь "справедливого, прочного и обязательного" мирного соглашения для Украины

Китай стремится достичь "справедливого, прочного и обязательного" мирного соглашения для Украины

7 марта, 05:31 • 33401 просмотра
В Тернопольской области есть попадание в критический промышленный объект: что известно о последствиях

В Тернопольской области есть попадание в критический промышленный объект: что известно о последствиях

7 марта, 05:36 • 26940 просмотра
В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

В Тернопольской области попадание двух из 6 вражеских ракет в газотранспортную сеть - глава ОВА

7 марта, 07:33 • 50297 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 104602 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 141523 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 153825 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 212671 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 193257 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 5919 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

12:36 • 19932 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

12:17 • 21482 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 123130 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 134525 просмотра
Актуальное
У Президента заслушают требования врачей по увольнению Супрун

У Президента заслушают требования врачей по увольнению Супрун

Киев  •  УНН

 • 15861 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Офисе Президента сегодня заслушают представителей медсотрудников, собравшихся сегодня на Банковой с требованием отставки и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и для введения диалога с Президентом. Об этом корреспонденту УНН сообщил советник Президента Михаил Радуцкий.

Так, во время акции медсотрудников, что собралась во вторник на Банковой, Радуцкий вышел к организаторам и провел их в здание.

На вопрос о том, представят ли организаторы свои требования представителям Президента, собеседник ответил, что "да".

Он отметил, что сам не знаком с требованиями врачей.

"Я думаю, что люди подготовились, есть какие-то требования к Президенту. Президент поручил мне и заместителю председателя Офиса выслушать людей, принять обращение. Потом будем докладывать Президенту", - сказал он.

Относительно требования об отставке Супрун, Радуцкий отметил что "это должен рассматривать все же Кабинет министров, а не Президент".

Он отметил, что открытый диалог с врачами поддерживает "на 200%".

Отметим, ранее УНН пообщался с одним из координаторов акции Андреем Гуком, который рассказал, что же требуют у Президента врачи.

"К сожалению, закон о государственных финансовых гарантиях не решил ни одной проблемы. У нас очень четкие требования: остановить любые переговоры с лоббистами Ульяны Супрун, которые приехали в Украину из международных организаций и с нашей диаспоры, уволить ее с должности и.о. министра и подать в установленном порядке действующего законодательства кандидатуру украинского министра", - сказал он.

Также координатор отметил, что врачи настаивают на проведении управленческого аудита Минздрава за последние 5 лет.

"Предлагаем Президенту ввести постоянно действующий диалог с медиками и пациентами, отечественными и международными экспертами для пересмотра устаревшей концепции и стратегии украинской системы здравоохранения, не соответствующих действующим потребностям населения Украины, чтобы создать систему оказания медицинской помощи, которая будет осовременена в соответствии с требованиями времени, современных технологий, финансовых возможностей, в том числе через систему обязательно государственного медицинского страхования", - сказал врач.

Также, по его словам, медики настаивают на том, что необходимо защитить права пациентов отдельным законом и ввести действенное медицинское страхование от врачебной ошибки. Так же есть требования о том, что финансирование отрасли должно быть не менее 5% ВВП, это указано в законе о государственных финансовых гарантиях, но не выполняется.

Также врачи призывают обеспечить достойные условия оплаты медперсонала, потому что сейчас зарплата одна из самых низких в Украине среди других профессий.

"Такие наши требования - мы за прозрачность в общении с ОП для такой публичной площадки, где мы могли бы в рабочем режиме согласовывать эти вопросы", - добавил Гук.

Напомним, 13 августа несколько сотен человек пришли под Офис Президента с требованием отставки Супрун.

Добавим, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы