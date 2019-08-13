У Президента заслушают требования врачей по увольнению Супрун

Так, во время акции медсотрудников, что собралась во вторник на Банковой, Радуцкий вышел к организаторам и провел их в здание.

На вопрос о том, представят ли организаторы свои требования представителям Президента, собеседник ответил, что "да".

Он отметил, что сам не знаком с требованиями врачей.

"Я думаю, что люди подготовились, есть какие-то требования к Президенту. Президент поручил мне и заместителю председателя Офиса выслушать людей, принять обращение. Потом будем докладывать Президенту", - сказал он.

Относительно требования об отставке Супрун, Радуцкий отметил что "это должен рассматривать все же Кабинет министров, а не Президент".

Он отметил, что открытый диалог с врачами поддерживает "на 200%".

Отметим, ранее УНН пообщался с одним из координаторов акции Андреем Гуком, который рассказал, что же требуют у Президента врачи.

"К сожалению, закон о государственных финансовых гарантиях не решил ни одной проблемы. У нас очень четкие требования: остановить любые переговоры с лоббистами Ульяны Супрун, которые приехали в Украину из международных организаций и с нашей диаспоры, уволить ее с должности и.о. министра и подать в установленном порядке действующего законодательства кандидатуру украинского министра", - сказал он.

Также координатор отметил, что врачи настаивают на проведении управленческого аудита Минздрава за последние 5 лет.

"Предлагаем Президенту ввести постоянно действующий диалог с медиками и пациентами, отечественными и международными экспертами для пересмотра устаревшей концепции и стратегии украинской системы здравоохранения, не соответствующих действующим потребностям населения Украины, чтобы создать систему оказания медицинской помощи, которая будет осовременена в соответствии с требованиями времени, современных технологий, финансовых возможностей, в том числе через систему обязательно государственного медицинского страхования", - сказал врач.

Также, по его словам, медики настаивают на том, что необходимо защитить права пациентов отдельным законом и ввести действенное медицинское страхование от врачебной ошибки. Так же есть требования о том, что финансирование отрасли должно быть не менее 5% ВВП, это указано в законе о государственных финансовых гарантиях, но не выполняется.

Также врачи призывают обеспечить достойные условия оплаты медперсонала, потому что сейчас зарплата одна из самых низких в Украине среди других профессий.

"Такие наши требования - мы за прозрачность в общении с ОП для такой публичной площадки, где мы могли бы в рабочем режиме согласовывать эти вопросы", - добавил Гук.

Напомним, 13 августа несколько сотен человек пришли под Офис Президента с требованием отставки Супрун.

Добавим, Кабмин в июле 2016 года назначил Супрун первым заместителем министра здравоохранения Украины. Согласно распоряжению Кабмина, с августа 2016 года она исполняет обязанности министра здравоохранения Украины. В феврале 2019 года Супрун по решению суда запретили исполнять обязанности руководительницы Минздрава. Однако, через несколько дней Кабмин разрешил Супрун выполнять обязанности и.о. главы Минздрава.