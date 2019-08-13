У Президента заслухають вимоги лікарів про звільнення Супрун

Так, під час акції медпрацівників, що зібралась у вівторок на Банковій, Радуцький вийшов до організаторів та провів їх до будівлі.

На питання про те, чи представлять організатори свої вимоги представникам Президента, співрозмовник відповів, що "так".

Він зазначив, що сам не знайомий з вимогами лікарів.

"Я думаю, що люди підготувались, є якісь вимоги до Президента. Президент доручив мені і заступнику голови Офісу вислухати людей, прийняти звернення. Потім будемо доповідати Президенту", - сказав він.

Щодо вимоги про відставку Супрун, Радуцький зазначив що "це має розглядати все ж Кабінет міністрів, а не Президент".

Він зауважив, що відкритий діалог з лікарями підтримує "на 200%".

Зазначимо, раніше УНН поспілкувався з одним з координаторів акції Андрієм Гуком, який розповів, що ж вимагають у Президента лікарі.

"На жаль, закон про державні фінансові гарантії не вирішив жодної проблеми. У нас дуже чіткі вимоги: зупинити будь-які перемовини з лобістами Уляни Супрун, які приїхали в Україну з міжнародних організацій і з нашої діаспори, звільнити її з посади в.о. міністра і подати у встановленому порядку чинного законодавства кандидатуру українського міністра", - сказав він.

Також координатор зазначив, що лікарі наполягають на проведенні управлінського аудиту МОЗ за останні 5 років.

"Пропонуємо Президенту запровадити постійно діючий діалог з медиками і пацієнтами, вітчизняними і міжнародними експертами для перегляду застарілої концепції і стратегії української системи охорони здоров'я, які не відповідають чинним потребам населення України, щоб створити систему надання медичної допомоги, яка буде осучаснена відповідно до вимог часу, сучасних технологій, фінансових можливостей, у тому числі через систему обов'язково державного медичного страхування", - сказав лікар.

Також, з його слів, медики наполягають на тому, що необхідно захистити права пацієнтів окремим законом і запровадити дієве медичне страхування від лікарської помилки. Так само є вимоги про те, що фінансування галузі має бути не менше ніж 5% ВВП, це зазначено в законі про державні фінансові гарантії, але не виконується.

Також лікарі закликають забезпечити гідні умови оплати медперсоналу, тому що зараз зарплата є однією з найнижчих в Україні серед інших професій.

"Такі наші вимоги - ми за прозорість в спілкуванні з ОП для такого публічного майданчику, де ми б могли в робочому режимі погоджувати ці питання", - додав Гук.

Нагадаємо, 13 серпня кілька сотень людей прийшли під Офіс Президента з вимогою відставки Супрун.

Додамо, Кабмін у липні 2016 року призначив Супрун першим заступником міністра охорони здоров'я України. Відповідно до розпорядження Кабміну, з серпня 2016 року вона виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України. У лютому 2019 року Супрун за рішенням суду заборонили виконувати обов'язки очільниці МОЗ. Однак, за кілька днів Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки в.о. голови МОЗ.