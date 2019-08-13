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Кілька сотень людей під Офісом Президента вимагають відставки Супрун

Кілька сотень людей під Офісом Президента вимагають відставки Супрун

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Кілька сотень людей, більшість з яких - працівники медичних установ та лікарських об’єднань, зібрались під Офісом Президента, передає кореспондент УНН.

"Ми не проти охорони здоров'я, але вона має бути з людським обличчям", - стверджують організатори акції.

На мітингу чутно вигуки "Супрун, геть" і "Супрун, ганьба".

Зі слів одного з координаторів акції, координатора медичної служби Євромайдану Андрія Гука, три роки діяльності останніх урядів "показали неспроможність виконувати дієву реформу охорони здоров'я".

"Ми сюди прийшли, щоб налагодити діалог з новою адміністрацією ОП, для того, щоб знайти консенсус в подальшому проведенні реформ охорони здоров'я", - сказав він.

З його слів, він очікує, що до людей сьогодні вийде хтось з представників влади.

Як передає кореспондент УНН, з ОП на Банкову вже вийшов радник Президента Михайло Радуцький. Наразі він спілкується з організаторами.

Додамо, Кабмін у липні 2016 року призначив Супрун першим заступником міністра охорони здоров'я України. Відповідно до розпорядження Кабміну, з серпня 2016 року вона виконує обов'язки міністра охорони здоров'я України. У лютому 2019 року Супрун за рішенням суду заборонили виконувати обов'язки очільниці МОЗ. Однак, за кілька днів Кабмін дозволив Супрун виконувати обов’язки в.о. голови МОЗ.

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