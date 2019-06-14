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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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У Президента озвучили основные риски введения энергорынка

Киев • УНН

 • 8963 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Введение энергорынка с 1 июля 2019 года влечет за собой ценовые, технические и юридические риски через исчисления не урегулирования отдельных вопросов и положений нового рынка. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время брифинга, передает корреспондент УНН.

У Президента озвучили основные риски введения энергорынка

"Что касается нового рынка, это риски, прежде всего, ценовые, во-вторых, - технические, поскольку могут происходить сбои в ценообразовании на некоторых сегментах рынка, соответственно может быть невозможно свести финансовые балансы, и юридические риски, поскольку нормативно-правовая база остается неурегулированной", - отметил Герус.

По его словам, основной риск введения энергорынка заключается в том, что подавляющее большинство игроков рынка, включая потребителtq, трейдеов и т.д., не понимает, как этот рынок будет работать с 1 июля.

Напомним, при введении нового рынка электроэнергии частные монополисты, в частности угольные компании, получат максимальные льготы.

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