У Президента озвучили основные риски введения энергорынка
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Введение энергорынка с 1 июля 2019 года влечет за собой ценовые, технические и юридические риски через исчисления не урегулирования отдельных вопросов и положений нового рынка. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Что касается нового рынка, это риски, прежде всего, ценовые, во-вторых, - технические, поскольку могут происходить сбои в ценообразовании на некоторых сегментах рынка, соответственно может быть невозможно свести финансовые балансы, и юридические риски, поскольку нормативно-правовая база остается неурегулированной", - отметил Герус.
По его словам, основной риск введения энергорынка заключается в том, что подавляющее большинство игроков рынка, включая потребителtq, трейдеов и т.д., не понимает, как этот рынок будет работать с 1 июля.
Напомним, при введении нового рынка электроэнергии частные монополисты, в частности угольные компании, получат максимальные льготы.