У Президента озвучили основные риски введения энергорынка

"Что касается нового рынка, это риски, прежде всего, ценовые, во-вторых, - технические, поскольку могут происходить сбои в ценообразовании на некоторых сегментах рынка, соответственно может быть невозможно свести финансовые балансы, и юридические риски, поскольку нормативно-правовая база остается неурегулированной", - отметил Герус.



По его словам, основной риск введения энергорынка заключается в том, что подавляющее большинство игроков рынка, включая потребителtq, трейдеов и т.д., не понимает, как этот рынок будет работать с 1 июля.



Напомним, при введении нового рынка электроэнергии частные монополисты, в частности угольные компании, получат максимальные льготы.