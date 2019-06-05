У Президента обурилися пільгами приватним монополістам при новому енергоринку

"Окрім того, що перехресне субсидіювання – закладаються спеціальні обов’язки, – є ще "зелені" (тарифи – ред.), де тільки приватні компанії також закладаються у спеціальні обов'язки, і втрати приватних обленерго. В усіх цих сегментах існують одній й ті самі приватні компанії, і коли ми говоримо сьогодні про монополіста державного, нам потрібно чесно говорити, що є і приватний монополіст", - зазначив Герус.

За його словами, так, наприклад, приватні вугільні компанії у травні продавали державним підприємствах електроенергію по 60 євро за МВт/год, а в Угорщину – по 40 євро.

"Враховуючи, що рента на вугілля у нас майже 0, екологічний податок теж майже 0, і тут ще робити пільгу для приватних компаній – думаю, суспільство може не зрозуміти таких реформ, і надто багато тут співпадінь на користь приватних компаній. Тому пропозиція – накладати спеціальні обов’язки на користь всіх приватних компаній", - додав представник Президента.

Нагадаємо, НКРЕКП запропонувала вдосконалити систему покладання спеціальних обов'язків із забезпечення доступної ціни електричної енергії для побутових споживачів у новому енергоринку (який має бути запущено 1 липня 2019 року), що дозволить залишити незмінними тарифи для побутових споживачів та стримати зростання тарифів для промислових споживачів.

Раніше ЄС та низка міжнародних фінансових партнерів рекомендували Україні відкласти впровадження нового ринку електроенергії. Світовий банк рекомендував запустити новий ринок електроенергії 1 жовтня.

Введення в Україні європейського ринку електроенергії з 1 липня 2019 року передбачено законом "Про ринок електричної енергії". Цей закон впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС. Своєчасне введення нового ринку електроенергії називали однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, США і ЄС.