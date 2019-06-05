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У Президента возмутились из-за льгот частным монополистам при новом энергорынке

У Президента возмутились из-за льгот частным монополистам при новом энергорынке

Киев  •  УНН

 • 12772 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. При введении нового рынка электроэнергии частные монополисты, в частности угольные компании, получат максимальные льготы. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Кроме того, что перекрестное субсидирование - закладываются специальные обязанности, - есть еще "зеленые" (тарифы - ред.), где только частные компании также закладываются в специальные обязанности, и потери частных облэнерго. Во всех этих сегментах существуют одни и те же частные компании, и когда мы говорим сегодня о монополисте государственном, нам нужно честно говорить, что есть и частный монополист", - отметил Герус.

По его словам, так, например, частные угольные компании в мае продавали государственным предприятиях электроэнергию по 60 евро за МВт/ч, а в Венгрию - по 40 евро.

"Учитывая, что рента на уголь у нас почти 0, экологический налог тоже почти 0, и здесь еще делать льготу для частных компаний - думаю, общество может не понять таких реформ, и слишком много здесь совпадений в пользу частных компаний. Поэтому предложение - накладывать специальные обязанности в интересах всех частных компаний", - добавил представитель Президента.

Напомним, НКРЭКУ предложила усовершенствовать систему возложения специальных обязанностей по обеспечению доступной цены электрической энергии для бытовых потребителей в новом энергорынке (который должен быть запущен 1 июля 2019 года), что позволит оставить неизменными тарифы для бытовых потребителей и сдержать рост тарифов для промышленных потребителей.

Ранее ЕС и ряд международных финансовых партнеров рекомендовали Украине отложить введение нового рынка электроэнергии. Всемирный банк рекомендовал запустить новый рынок электроэнергии 1 октября.

Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом "О рынке электроэнергии". Этот закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии называли одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.

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