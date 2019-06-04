НКРЕКП не дасть цінам на електроенергію зрости

У листі зазначаено: “НКРЕКП надає пропозиціі стосовно питання покладання на учасників ринку спеціальних обовязків, а саме: 1. продаж не менше 80% електроенергіі, виробленої АЕС, на електронних аукціонах за фіксованою ціною; 2. продаж не менше 50% електроенергіі, виробленоі ГЕС, на електронних аукціонах по фіксованій ціні; 3. закупівля постачальниками універсальних послуг на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергіі; 4. закупівля операторами мереж (ОСП та ОСР) на електронних аукціонах певного обсягу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу/розподіл; 5. зобов’язати АЕС замовляти у ПУП та оплачувати послугу із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів”.

НКРЕКП вказує, що такий підхід дозволить забезпечити стабільний обсяг електроенергії для потреб населення за доступними цінами. “Зазначене дозволить знизити додатковий прибуток АЕС та віповідно знизити навантаження на учасників ринку та cередньозважену ціну електричної енергії, застосувати однакові ціни на електронних аукціонах для всіх учасників ринку незалежно від цілей постачання, що унеможливлює потенційне зловживання на різниці в цінах, забезпечити отримувати АЕС та ГЕС прогнозований та стабільний грошовий потік. Також це забезпечить зменшення рівнів тарифів ОСП та ОСР, що, у свою чергу, зменшить обсяг PSO за рахунок різниці між ціною закупівлі електричної енергії та кінцевою ціною для населення”.

Після затверждення відповідної моделі — НКРЕКП зможе обрахувати цінові обмеження на різних сегментах ринку, а це дозволить не допустити зростання цін на електроенергію для кінцевих споживачів після запровадження нового ринку електричної енергії.