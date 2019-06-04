НКРЭКУ не даст ценам на электроэнергию вырасти

В письме зазначаено: “НКРЭКУ представляет предложения по вопросу возложение на участников рынка специальных обязанностей, а именно: 1. продажу не менее 80% электричества, произведенной АЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене; 2. продажу не менее 50% электричества, произведенной ГЭС, на электронных аукционах по фиксированной цене; 3. закупка поставщиками универсальных услуг на электронных аукционах определенного объема электрической энергии; 4. закупка операторами сетей (ОСП и ОСР) на электронных аукционах определенного объема электрической энергии в целях компенсации технологического расхода электрической энергии на ее передачу/распределение; 5. обязать АЭС заказывать в ПУП и оплачивать услугу по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей”.

НКРЭКУ указывает, что такой подход позволит обеспечить стабильный объем электроэнергии для нужд населения по доступным ценам. “Указанное позволит снизить дополнительную прибыль АЭС и виповидно снизить нагрузку на участников рынка и cередньозважену цена электроэнергии, применить одинаковые цены на электронных аукционах для всех участников рынка независимо от целей снабжения, делает невозможным потенциальное злоупотребление на разнице в ценах, обеспечить получать АЭС и ГЭС прогнозируемый и стабильный денежный поток. Также это обеспечит уменьшение уровней тарифов ОСП и ОСР, что, в свою очередь, уменьшит объем PSO за счет разницы между ценой закупки электрической энергии и конечной ценой для населения”.

После Утверждение соответствующей модели — НКРЭКУ сможет рассчитать ценовые ограничения на различных сегментах рынка, что позволит не допустить роста цен на электроэнергию для конечных потребителей после введения нового рынка электрической энергии.