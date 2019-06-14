У Президента озвучили основні ризики запровадження енергоринку
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Запровадження енергоринку з 1 липня 2019 року тягне за собою цінові, технічні та юридичні ризики через численні не врегулювання окремих питань і положень нового ринку. Про це заявив представник Президента в Кабміні Андрій Герус під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Що стосується нового ринку, це ризики, перш за все, цінові, по-друге, - технічні, оскільки можуть відбуватись збої в ціноутворенні на деяких сегментах ринку, відповідно може бути неможливо звести фінансові баланси, і юридичні ризики, оскільки нормативно-правова база залишається неврегульованою", - зазначив Герус.
За його словами, основний ризик запровадження енергоринку полягає в тому, що переважна більшість гравців ринку, включно із споживачами, трейдерами тощо, не розуміє, як цей ринок буде працювати з 1 липня.
Нагадаємо, при запровадженні нового ринку електроенергії приватні монополісти, зокрема вугільні компанії, отримають максимальні пільги.