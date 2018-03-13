У Президента хотят рассмотреть законы о ГБР по ускоренной процедуре
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко надеется, что законопроекты о деятельности Государственного бюро расследований рассмотрят по ускоренной процедуре. Об этом народный депутат заявила в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.
"Законопроекты о деятельности ГБР - думаю, что (принимать будут - ред.) по сокращенной процедуре. Все прекрасно понимают, что следствие должно заработать в связи с тем, что у прокуратуры его (следствие - ред.) забрали. Никто не будет затягивать этот процесс - нюансы в этих законопроектах просто заставят профильный комитет проработать по ускоренной процедуре. Задержек не будет", - подчеркнула И.Луценко.
Напомним, глава МВД А.Аваков надеется на компромисс при принятии изменений в УПК.