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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 47671 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 59230 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 62567 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 103342 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 95117 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103855 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110872 просмотра

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У Президента хотят рассмотреть законы о ГБР по ускоренной процедуре

У Президента хотят рассмотреть законы о ГБР по ускоренной процедуре

Киев  •  УНН

 • 7902 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Представитель Президента Украины в парламенте Ирина Луценко надеется, что законопроекты о деятельности Государственного бюро расследований рассмотрят по ускоренной процедуре. Об этом народный депутат заявила в кулуарах ВР, передает корреспондент УНН.

"Законопроекты о деятельности ГБР - думаю, что (принимать будут - ред.) по сокращенной процедуре. Все прекрасно понимают, что следствие должно заработать в связи с тем, что у прокуратуры его (следствие - ред.) забрали. Никто не будет затягивать этот процесс - нюансы в этих законопроектах просто заставят профильный комитет проработать по ускоренной процедуре. Задержек не будет", - подчеркнула И.Луценко.

Напомним, глава МВД А.Аваков надеется на компромисс при принятии изменений в УПК.

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