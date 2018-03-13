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У Президента хочуть розглянути закони щодо ДБР за прискореною процедурою

У Президента хочуть розглянути закони щодо ДБР за прискореною процедурою

Київ • УНН

 • 7903 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. Представник Президента України в парламенті Ірина Луценко сподівається, що законопроекти стосовно діяльності Державного бюро розслідувань розглянуть за прискореною процедурою. Про це народний депутат заявила в кулуарах ВР, передає кореспондент УНН.

"Законопроекти стосовно діяльності ДБР – думаю, що (приймати будуть – ред.) по скороченій процедурі. Всі прекрасно розуміють, що слідство має запрацювати у зв’язку з тим, що у прокуратури його (слідство – ред.) забрали. Ніхто не буде затягувати цей процес – нюанси у цих законопроектах просто заставлять профільний комітет опрацювати по прискореній процедурі. Затримок не буде", - підкреслила І.Луценко.

Нагадаємо, голова МВС А.Аваков сподівається на компроміс при ухваленні змін до КПК.

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