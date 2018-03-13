У Президента хочуть розглянути закони щодо ДБР за прискореною процедурою

"Законопроекти стосовно діяльності ДБР – думаю, що (приймати будуть – ред.) по скороченій процедурі. Всі прекрасно розуміють, що слідство має запрацювати у зв’язку з тим, що у прокуратури його (слідство – ред.) забрали. Ніхто не буде затягувати цей процес – нюанси у цих законопроектах просто заставлять профільний комітет опрацювати по прискореній процедурі. Затримок не буде", - підкреслила І.Луценко.

Нагадаємо, голова МВС А.Аваков сподівається на компроміс при ухваленні змін до КПК.