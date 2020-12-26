У "премьера" оккупированного Крыма обнаружили коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. У главы подконтрольного РФ правительства оккупированного Крыма Юрия Гоцанюка обнаружена коронавирусная инфекция нового типа. Об этом он сообщил в своем Facebook, передает УНН.
Он отметил, что регулярно делает тесты на COVID-19. По словам Гоцанюка, один из них дал положительный результат.
"В соответствии с рекомендациями врачей, нахожусь на самоизоляции до полного выздоровления", - написал он в соцсети.
Гоцанюк добавил, что на этот период возьмет отпуск, а в настоящее время продолжает работать дистанционно.
Как сообщал УНН, в Крыму продолжает расти количество больных COVID-19.
Напомним, Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым из-за катастрофической ситуации с COVID-19.