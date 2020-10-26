Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Меджліс кримськотатарського народу закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану поширенням пандемії коронавірусу. Про це йдеться в заяві Президії Меджлісу, оприлюдненій його головою Рефатом Чубаровим у Facebook, передає УНН.
“У тимчасово окупованому РФ Криму складається катастрофічна епідеміологічна ситуація, викликана високими темпами поширення пандемії і захворюваністю на “COVID-19”, — йдеться в заяві.
Так, за даними Меджлісу, кількість щоденних випадків захворюваності на COVID-19 на території Криму та Севастополя давно перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у важкій формі, відмовляють в госпіталізації.
Крім того, йдеться в заяві, окупаційна влада приховує від громадськості і міжнародних організацій об’єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19.
“Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні (СММ) і Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги у випадку захворювання”, — сказано в заяві Меджлісу.
Крім того, президія Меджлісу кримськотатарського народу закликала Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у взаємодії з Урядом України вжити невідкладних заходів щодо надання жителям тимчасово окупованого РФ Криму якісного медичного обслуговування в умовах пандемії COVID-19.
Як повідомляв УНН, раніше Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим висловило занепокоєння стосовно гуманітарної ситуації на території тимчасово окупованого Криму через поширення на півострові COVID-19 і засуджує дії окупаційної влади РФ.