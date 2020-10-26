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Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19

Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Меджліс кримськотатарського народу закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану поширенням пандемії коронавірусу. Про це йдеться в заяві Президії Меджлісу, оприлюдненій його головою Рефатом Чубаровим у Facebook, передає УНН.

“У тимчасово окупованому РФ Криму складається катастрофічна епідеміологічна ситуація, викликана високими темпами поширення пандемії і захворюваністю на “COVID-19”, — йдеться в заяві.

Так, за даними Меджлісу, кількість щоденних випадків захворюваності на COVID-19 на території Криму та Севастополя давно перевищила рівень, який може бути забезпечений можливостями існуючих медичних установ і наявного персоналу лікарів, внаслідок чого багатьом пацієнтам, хворим на коронавірус у важкій формі, відмовляють в госпіталізації.

Крім того, йдеться в заяві, окупаційна влада приховує від громадськості і міжнародних організацій об’єктивну картину захворюваності та смертності внаслідок COVID-19.

“Президія Меджлісу кримськотатарського народу закликає Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні (СММ) і Моніторингову місію ООН з прав людини в Україні відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя з метою вивчення ситуації з дотриманням прав людини на півострові, зокрема щодо охорони здоров’я та надання медичної допомоги у випадку захворювання”, — сказано в заяві Меджлісу.

Крім того, президія Меджлісу кримськотатарського народу закликала Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) та Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного Півмісяця у взаємодії з Урядом України вжити невідкладних заходів щодо надання жителям тимчасово окупованого РФ Криму якісного медичного обслуговування в умовах пандемії COVID-19.

Як повідомляв УНН, раніше Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим висловило занепокоєння стосовно гуманітарної ситуації на території тимчасово окупованого Криму через поширення на півострові COVID-19 і засуджує дії окупаційної влади РФ.

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