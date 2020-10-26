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Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым из-за катастрофической ситуации с COVID-19

Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым из-за катастрофической ситуации с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17843 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Меджлис крымскотатарского народа призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить временно оккупированную РФ территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной распространением пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении Президиума Меджлиса, обнародованном его головой Рефатом Чубаровым в Facebook, передает УНН.

"Во временно оккупированном РФ Крыму складывается катастрофическая эпидемиологическая ситуация, вызванная высокими темпами распространения пандемии и заболеваемостью "COVID-19", - говорится в заявлении.

Так, по данным Меджлиса, количество ежедневных случаев заболеваемости COVID-19 на территории Крыма и Севастополя давно превысила уровень, который может быть обеспечен возможностями существующих медицинских учреждений и имеющегося персонала врачей, в результате чего многим пациентам, больным коронавирусом в тяжелой форме, отказывают в госпитализации.

Кроме того, говорится в заявлении, оккупационная власть скрывает от общественности и международных организаций объективную картину заболеваемости и смертности вследствие COVID-19.

"Президиум Меджлиса крымскотатарского народа призывает Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине (СММ) и мониторинговую миссию ООН по правам человека в Украине посетить временно оккупированную РФ территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя с целью изучения ситуации с соблюдением прав человека на полуострове, в частности по охране здоровья и оказания медицинской помощи в случае заболевания", - говорится в заявлении Меджлиса.

Кроме того, президиум Меджлиса крымскотатарского народа призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца во взаимодействии с Правительством Украины принять безотлагательные меры по оказанию жителям временно оккупированного РФ Крыма качественного медицинского обслуживания в условиях пандемии COVID-19.

Как сообщал УНН, ранее Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым выразило обеспокоенность относительно гуманитарной ситуации на территории временно оккупированного Крыма распространения на полуострове COVID-19 и осуждает действия оккупационных властей РФ.

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