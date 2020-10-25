У Президента заявили про критичну гуманітарну ситуацію в окупованому Криму через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим висловило занепокоєння стосовно гуманітарної ситуації на території тимчасово окупованого Криму через поширення на півострові COVID-19 і засуджує дії окупаційної влади РФ. Про це йдеться у поширеній представництвом у неділю, 25 жовтня, заяві, передає УНН.
"Представництво Президента України в АР Крим стурбоване критичною гуманітарною ситуацією, яка склалася на території тимчасово окупованого Кримського півострова у зв’язку з розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19", - йдеться у заяві.
Як зазначається, "попри політику окупаційних адміністрацій та держави-окупанта - Російської Федерації - з придушення свободи слова і вільного розповсюдження інформації, через моніторинг відкритих джерел, публікацій у соціальних мережах, спілкування з мешканцями Криму, а також аналізу звернень до Представництва стало відомо про найбільш складні виклики, пов‘язані з пандемією", а саме:
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- відсутність койкомісць у лікарнях для лікування хворих на COVID-19, відмова у госпіталізації навіть тяжкохворих пацієнтів;
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- переміщення хворих на COVID-19 з лікарень до санаторіїв, де хворі залишаються без медичного нагляду;
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- відсутність можливості пройти медичне обстеження та/чи тестування за власним бажанням;
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- відсутність доступу до швидкої медичної допомоги (час приїзду машини швидкої допомоги сягає 15 годин);
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- відсутність в аптеках будь-яких препаратів першої необхідності для лікування COVID-19, що унеможливлює лікування на дому;
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- викривлення статистики захворювань окупаційними адміністраціями та штучне регулювання статистики через обмежений доступ до тестування;
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- відсутність об’єктивної інформації та інформування населення про ризики, пов’язані із COVID-19;
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- відсутність належного контролю за дотриманням правил використання засобів індивідуального захисту та карантинних заходів у громадських місцях та місцях масового скупчення людей тощо.
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У зв’язку з цим Представництво Президента України в АР Крим вказало, що "засуджує дії окупаційної влади РФ та вважає за необхідне відреагувати на виклики, пов’язані з гуманітарною кризою на території тимчасово окупованого Кримського півострова, у зв’язку із розповсюдженням коронавірусної інфекції COVID-19".
"Можливою відповіддю на кризу могла б стати організація доступу громадян України, які проживають на ТОТ АР Крим та м. Севастополя, до онлайн консультацій з сімейними лікарями, наближення аптекарських пунктів з необхідними медичними препаратами до КПВВ та підвищена увага міжнародних партнерів на порушення державою-окупантом - Російською Федерацією - своїх зобов'язань по захисту цивільного населення, а також документування українськими правоохоронними органами відповідних порушень з боку представників держави-окупанта", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, в Офісі Омбудсмена заявили, що ситуація з COVID-19 на окупованому Донбасі – критична.