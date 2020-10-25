У Президента заявили о критической гуманитарной ситуации в оккупированном Крыму из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым выразило обеспокоенность относительно гуманитарной ситуации на территории временно оккупированного Крыма из-за распространения на полуострове COVID-19 и осуждает действия оккупационных властей РФ. Об этом говорится в распространенном представительством в воскресенье, 25 октября, заявлении, передает УНН.
"Представительство Президента Украины в АР Крым обеспокоено критической гуманитарной ситуацией, сложившейся на территории временно оккупированного Крымского полуострова в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в заявлении.
Как отмечается, "несмотря на политику оккупационных администраций и государства-оккупанта - Российской Федерации - по подавлению свободы слова и свободного распространения информации, через мониторинг открытых источников, публикации в социальных сетях, общение с жителями Крыма, а также анализ обращений в Представительство стало известно о наиболее сложных вызовах, связанных с пандемией", а именно:
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- отсутствие койкомест в больницах для лечения больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;
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- перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского наблюдения;
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- отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирование по собственному желанию;
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- отсутствие доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);
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- отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;
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- искривление статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию;
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- отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;
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- отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мероприятий в общественных местах и местах массового скопления людей и тому подобное.
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В связи с этим Представительство Президента Украины в АР Крым указало, что "осуждает действия оккупационных властей РФ и считает необходимым отреагировать на вызовы, связанные с гуманитарным кризисом на территории временно оккупированного Крымского полуострова, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19".
"Возможным ответом на кризис могла бы стать организация доступа граждан Украины, проживающих на ВОТ АР Крым и г. Севастополя, к онлайн консультациям с семейными врачами, приближение аптекарских пунктов с необходимыми медицинскими препаратами к КПВВ и повышенное внимание международных партнеров на нарушение государством-оккупантом - Российской Федерацией - своих обязательств по защите гражданского населения, а также документирование украинскими правоохранительными органами соответствующих нарушений со стороны представителей государства-оккупанта", - говорится в заявлении.
Напомним, в Офисе Омбудсмена заявили, что ситуация с COVID-19 на оккупированном Донбассе - критическая.