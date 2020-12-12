У Криму продовжує зростати кількість хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За добу 11 грудня в Криму зареєстрували 333 випадки коронавирусной інфекції COVID-19. Про це повідомив російський глава Криму Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
За його словами, 240 з 333 випадків виявлені при зверненні за медичною допомогою, 93 - серед контактних по раніше зареєстрованим випадків.
За минулу добу всього було обстежено 5077 осіб. Одужали за весь період - 14407 осіб.
Відзначимо, в Криму за добу 10 грудня зареєстровано 306 випадків коронавирусной інфекції.
Нагадаємо, Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19.