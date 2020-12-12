В Крыму продолжает расти количество больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. За сутки 11 декабря в Крыму зарегистрировали 333 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Крим.Реалии".
По его словам, 240 из 333 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью, 93 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаев.
За минувшие сутки всего было обследовано 5077 человек. Выздоровели за весь период - 14 407 человек.
Отметим, в Крыму за сутки до 10 декабря зарегистрированы 306 случаев коронавирусной инфекции.
Напомним, Меджлис призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить Крым через катастрофическую ситуацию с COVID-19.