У "прем'єра" окупованого Криму виявили коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У глави підконтрольного РФ уряду окупованого Криму Юрія Гоцанюка виявлена коронавірусна інфекція нового типу. Про це він повідомив у своєму Facebook, передає УНН.
Він зазначив, що регулярно робить тести на COVID-19. За словами Гоцанюка, один з них дав позитивний результат.
“Відповідно до рекомендацій лікарів, перебуваю на самоізоляції до повного одужання”, — написав він в соцмережі.
Гоцанюк додав, що на цей період візьме відпустку, а в даний час продовжує працювати дистанційно.
Як повідомляв УНН, у Криму продовжує зростати кількість хворих на COVID-19.
Нагадаємо, Меджліс закликав спостерігачів ОБСЄ та ООН відвідати Крим через катастрофічну ситуацію з COVID-19.