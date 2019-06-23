В Праге прошла крупнейшая антиправительственная акция за десятки лет
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Праге в воскресенье, 23 июня, состоялась масштабная протестная демонстрация против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в которой приняло участие более 250 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Прага".
Акция проходила на Летенском поле, которое почти полностью было заполнено. Акция началась в 16:30 по местному времени. Из-за большого скопления людей властям пришлось перекрыть автомобильное и трамвайное движение, а также периодически закрывать станции метро.
В демонстрации участвовали люди разных возрастов. Некоторые протестующие имели при себе флаги Европейского Союза и Чехии, а некоторые плакаты с лозунгами критики премьера страны и президента Милоша Земана.
За соблюдением порядка наблюдали правоохранители, а также специальные отряды по урегулированию конфликтов и спасательные службы.
Напомним, ранее в Праге 120 тысяч демонстрантов потребовали отставки премьера Чехии.