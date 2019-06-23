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В Праге прошла крупнейшая антиправительственная акция за десятки лет

Киев • УНН

 • 8190 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Праге в воскресенье, 23 июня, состоялась масштабная протестная демонстрация против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в которой приняло участие более 250 000 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио Прага".

В Праге прошла крупнейшая антиправительственная акция за десятки лет

Акция проходила на Летенском поле, которое почти полностью было заполнено. Акция началась в 16:30 по местному времени. Из-за большого скопления людей властям пришлось перекрыть автомобильное и трамвайное движение, а также периодически закрывать станции метро.

В демонстрации участвовали люди разных возрастов. Некоторые протестующие имели при себе флаги Европейского Союза и Чехии, а некоторые плакаты с лозунгами критики премьера страны и президента Милоша Земана.

За соблюдением порядка наблюдали правоохранители, а также специальные отряды по урегулированию конфликтов и спасательные службы.

Напомним, ранее в Праге 120 тысяч демонстрантов потребовали отставки премьера Чехии.

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