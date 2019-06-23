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У Празі пройшла найбільша антиурядова акція за десятки років

Київ • УНН

 • 8190 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. В Празі в неділю, 23 червня, відбулася масштабна протестна демонстрація проти прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабиша, в якій взяло участь понад 250 тисяч чоловік. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Прага".

У Празі пройшла найбільша антиурядова акція за десятки років

Акція проходила на Летенском поле, яке майже повністю було заповнено. Акція почалася о 16:30 за місцевим часом. Через велике скупчення людей владі довелося перекрити автомобільний і трамвайний рух, а також періодично закривати станції метро.

У демонстрації брали участь люди різних віків. Деякі протестувальники мали при собі прапори Європейського Союзу та Чеської Республіки, а деякі плакати з гаслами критики прем'єра країни і президента Мілоша Земана.

За дотриманням порядку спостерігали правоохоронці, а також спеціальні загони по врегулюванню конфліктів і рятувальні служби.

Нагадаємо, раніше у Празі 120 тисяч демонстрантів вимагали відставки прем’єра Чехії.

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