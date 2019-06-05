У Празі пройшла демонстрація проти уряду, одна з найбільших з часів революції 1989 року
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. У Празі 120 тисяч демонстрантів вимагали відставки прем’єра Чехії. Це одна з найбільших акцій протесту за 30 років на території держави, пише УНН з посиланням на агентство Reuters та видання The New York Times.
Кілька десятків тисяч людей вийшли на акцію протесту в Празі з вимогою відставки прем’єр-міністра країни Андрія Бабіша, підозрюваного в конфлікті інтересів, повідомляє Reuters.
За оцінкою організаторів, на Вацлавській площі Праги зібралися 120 тисяч осіб. Ця акція протесту стала однією з найбільших в Празі з 1989 року, коли під час “оксамитової революції” в Празі протестували сотні тисяч людей.
Протести проти прем’єр-міністра і мільярдера Андрія Бабіша посилилися в кінці квітня після того, як чеська поліція заявила, що політик повинен постати перед судом у справі про шахрайство. Протестуючі побоюються, що новий міністр юстиції Чехії Марі Бенешова може втрутитися в справу. Справа стосовно Бабіша пов’язано з розподілом двох мільйонів євро субсидій Євросоюзу, які отримали компанії, пов’язані з прем’єр-міністром. Бабіш заперечує звинувачення, називаючи справу політично мотивованою.
Demonstrace na Václavském náměstí.
Note to self: příště si vem stativ. #milionchvilek #praha pic.twitter.com/WjggLz96tM
Václavské náměstí #demonstrace pic.twitter.com/0riURd8Cmn— Helena Sulcova (@helenasulcova1) 4 июня 2019 г.