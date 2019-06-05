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В Праге прошла демонстрация против правительства, одна из крупнейших со времен революции 1989 года

Киев  •  УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Праге 120 тысяч демонстрантов потребовали отставки премьера Чехии. Это одна из самых крупных акций протеста за 30 лет, пишет УНН со ссылкой на агентство Reuters и издание The New York Times.

Несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге с требованием отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша, подозреваемого в конфликте интересов, сообщает Reuters.

По оценке организаторов, на Вацлавской площади Праги собрались 120 тысяч человек. Эта акция протеста стала одной из самых крупных в Праге с 1989 года, когда во время “бархатной революции” в Праге протестовали сотни тысяч человек.

Протесты против премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша усилились в конце апреля после того, как чешская полиция заявила, что политик должен предстать перед судом по делу о мошенничестве. Протестующие опасаются, что новый министр юстиции Чехии Мари Бенешова может вмешаться в дело. Дело в отношении Бабиша связано с распределением двух миллионов евро субсидий Евросоюза, которые получили компании, связанные с премьер-министром. Бабиш отрицает обвинения, называя дело политически мотивированным.

Demonstrace na Václavském náměstí.

Note to self: příště si vem stativ. #milionchvilek #praha pic.twitter.com/WjggLz96tM

— Jan Kordovský (@korda) 4 июня 2019 г.

Václavské náměstí #demonstrace pic.twitter.com/0riURd8Cmn

— Helena Sulcova (@ helenasulcova1) 4 июня 2019 г.

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