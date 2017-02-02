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В посольстве Украины в США назвали ориентировочную дату визита П.Порошенко в Штаты

Киев • УНН

 • 20778 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Ориентировочно визит Президента Петра Порошенко в США запланирован на начало 20-х чисел февраля, кроме того, сейчас посольство в тесном контакте с администрацией президента США Дональда Трампа о вероятной встречи президентов. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе посольства Украины в США.

В посольстве Украины в США назвали ориентировочную дату визита П.Порошенко в Штаты

"Известно, что в 20-х числах, первая половина, ориентировочно - 21 число, Президент будет в США", - рассказали в посольстве.

Кроме того, на вопрос о возможной встрече Петра Порошенко с Дональдом Трампом в посольстве отметили, что сейчас этот вопрос обсуждается.

"Мы в тесном контакте с командой Д.Трампа. Сейчас это на стадии проработки, то есть так быстро оно никогда не решается. Это будет ближе к датам известно", - добавили в посольстве.

Как сообщал УНН, 21 января посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что визит Президента Украины Петра Порошенко в США планируется в конце февраля.

Ранее Д.Трамп провел телефонные разговоры с тремя лидерами "нормандской четверки" - Франсуа Олландом, Ангелой Меркель и Владимиром Путиным.

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