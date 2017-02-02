У посольстві України в США назвали орієнтовну дату візиту П.Порошенка до Штатів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Орієнтовно візит Президента Петра Порошенка до США запланований на початок 20-х чисел лютого, крім того, наразі посольство в тісному контакті з адміністрацією президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо ймовірної зустрічі президентів. Про це в коментарі УНН повідомили в прес-службі посольства України в США.
"Наразі відомо, що в 20-х числах, перша половина, орієнтовно - 21 число, Президент буде в США", - розповіли в посольстві.
Крім того, на питання щодо імовірної зустрічі Петра Порошенка з Дональдом Трампом у посольстві зазначили, що наразі це питання обговорюється.
"Ми в тісному контакті з командою Д.Трампа. Зараз це на стадії опрацювання, тобто так швидко воно ніколи не вирішується. Це буде ближче до дат відомо", - додали в посольстві.
Як повідомляв УНН, 21 січня посол України в США Валерій Чалий повідомив, що візит Президента України Петра Порошенка до США планується наприкінці лютого.
Раніше Д.Трамп провів телефонні розмови з трьома лідерами "нормандської четвірки" - Франсуа Олландом, Ангелою Меркель та Володимиром Путіним.