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В посольстве рф подтвердили, что путин не поедет на саммит G20 - СМИ

В посольстве рф подтвердили, что путин не поедет на саммит G20 - СМИ

Киев • УНН

 • 233269 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент россии владимир путин не поедет на саммит G20, который состоится в Индонезии на следующей неделе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на российское посольство в Индонезии, информирует УНН.

Детали

"Президент россии владимир путин не посетит лично саммит лидеров стран "Группы 20" на Бали на следующей неделе", - сообщили CNN в четверг в российском посольстве в Индонезии.

Как пишет издание, путина будет представлять министр иностранных дел россии сергей лавров, о чем сообщила начальник протокола посольства Юлия Томская.

Решение путина лично не участвовать в саммите G20 позволит избежать конфронтаций. Также российская сторона обеспокоена, что мировые лидеры будут избегать путина из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, пишет издание.

Справка

Саммит G20 проводят ежегодно. В 2022 году будет организовывать конференцию Индонезия. Саммит пройдет вскоре – 15-16 ноября на Бали.

Дополнение

СМИ сообщали в апреле, что Белый дом частно сообщил Индонезии, что россия не должна быть допущена к участию в саммите G20 в этом году, хотя президент страны объявил, что путин принял приглашение принять участие.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал G20 не допускать президента россии владимира путина на свои встречи до тех пор, пока москва не остановит войну в Украине. 

Российский диктатор владимир путин и президент Китая Си Цзиньпин в августе заявили, что планируют посетить саммит G20.

По словам высокопоставленных чиновников правительства Германии, мирные переговоры между россией и Украиной вряд ли состоятся на саммите лидеров G20.

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