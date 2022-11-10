У посольстві рф підтвердили, що путін не поїде на саміт G20 - ЗМІ

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"Президент росії володимир путін не відвідає особисто саміт лідерів країн "Групи 20" на Балі наступного тижня", - повідомили CNN у четвер у російському посольстві в Індонезії.

Як пише видання, путіна представлятиме міністр закордонних справ рф сергій лавров, про що повідомила начальник протоколу посольства Юлія Томська.

Рішення путіна особисто не брати участь у саміті G20 дозволить уникнути конфронтацій. Також російська сторона занепокоєна, що світові лідери будуть уникати путіна через повномасштабне вторгнення росії в Україну, пише видання.

Довідка

Саміт G20 проводять щороку. У 2022 році організовуватиме конференцію Індонезія. Саміт пройде незабаром - 15-16 листопада на Балі.

Доповнення

ЗМІ повідомляли у квітні, що Білий дім приватно повідомив Індонезію, що росія не повинна бути допущена до участі у саміті G20 цього року, хоча президент країни оголосив, що путін прийняв запрошення взяти участь.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав G20 не допускати президента росії володимира путіна на свої зустрічі доти, доки москва не зупинить війну в Україні.

Російський диктатор володимир путін та президент Китаю Сі Цзіньпін в серпні заявили, що планують відвідати саміт G20.

За словами високопосадовців уряду Німеччини, мирні переговори між росією та Україною навряд чи відбудуться на саміті лідерів G20.