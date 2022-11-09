Мирні переговори між росією та Україною "малоймовірні" на саміті G20 - Німеччина

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"Я не думаю, що досить багатолюдна зустріч G20 обов'язково підходить для будь-яких мирних переговорів, і я думаю, що ми далекі від цього в тому, що стосується цього питання", - заявив Anadolu високопоставлений представник уряду Німеччини на умовах анонімності.

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Чиновник сказав, що наразі немає жодних ознак "будь-якої готовності" з боку росії.

"Це важливий сигнал про те, що президент Зеленський готовий до справедливого миру", - додав він, посилаючись на нещодавні повідомлення американських ЗМІ про те, що Зеленський відмовився від вимоги усунення путіна для початку мирних переговорів.

Інший чиновник, який також побажав залишитися неназваним, сказав, що досі немає впевненості в тому, що путін взагалі візьме участь у саміті G20 15-16 листопада.

Він вказав, що обговорення на Балі будуть зосереджені на війні в Україні, глобальній продовольчій безпеці та енергетичній кризі.