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Мирные переговоры между россией и Украиной "маловероятны" на саммите G20 - Германия

Киев • УНН

 • 232249 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. По словам чиновников правительства Германии, мирные переговоры между россией и Украиной вряд ли состоятся на саммите лидеров G20, который состоится на следующей неделе в индонезийском курортном городе Бали, передает УНН.

Цитата

"Я не думаю, что достаточно многолюдная встреча G20 обязательно подходит для любых мирных переговоров, и я думаю, что мы далеки от этого в том, что касается этого вопроса", - заявил Anadolu высокопоставленный представитель правительства Германии на условиях анонимности.

Детали

Чиновник сказал, что пока нет никаких признаков "любой готовности" со стороны россии.

"Это важный сигнал о том, что президент Зеленский готов к справедливому миру", - добавил он, ссылаясь на недавние сообщения американских СМИ о том, что Зеленский отказался от устранения путина для начала мирных переговоров.

Другой чиновник, также пожелавший остаться неназванным, сказал, что до сих пор нет уверенности в том, что путин вообще примет участие в саммите G20 15-16 ноября.

Он указал, что обсуждения на Бали будут сосредоточены на войне в Украине, глобальной продовольственной безопасности и энергетическом кризисе.

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