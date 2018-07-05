В поиске "Яндекса" появились приватные документы пользователей Google Docs
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. В поисковой выдаче российского сервиса "Яндекс" выдавались документы пользователей сервиса Google Docs, содержащие приватную информацию. Эти документы не были защищены настройками приватности. Об этом сообщает Meduza, передает УНН.
"Документы, попадающиеся в выдаче "Яндекса", не были защищены настройками приватности — это означает, что их создатель разрешил просмотр (или даже редактирование) всем, у кого есть нужная ссылка", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь "Яндекса" Илья Грабовский сообщил, что в службу поддержки обратились пользователи с жалобами на проблему доступности файлов на docs.google.com.
"Наша служба безопасности связывается сейчас с коллегами из Google, чтобы обратить их внимание на то, что в этих файлах может оказаться приватная информация", - сообщил Грабовский.
Напомним, вице-президент по общественным коммуникациям американской компании Facebook Эллиот Шрейдж в четверг объявил о своей отставке. Он курировал меры, которые принимала компания в последние месяцы на фоне скандала вокруг передачи сторонним организациям персональных данных пользователей одноименной крупнейшей социальной сети в мире.