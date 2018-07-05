У пошуку "Яндекса" з'явилися приватні документи користувачів Google Docs
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. У пошуковій видачі російського сервісу "Яндекс" видавалися документи користувачів сервісу Google Docs, що містять приватну інформацію. Ці документи не були захищені налаштуваннями приватності. Про це повідомляє Meduza, передає УНН.
"Документи, які трапляються у видачі "Яндекса", не були захищені налаштуваннями приватності - це означає, що їх творець дозволив перегляд (або навіть редагування) всім, у кого є потрібне посилання", - йдеться в повідомленні.
Прес-секретар "Яндекса" Ілля Грабовський повідомив, що в службу підтримки звернулися користувачі зі скаргами на проблему доступності файлів на docs.google.com.
"Наша служба безпеки зв'язується зараз з колегами з Google, щоб звернути їх увагу на те, що в цих файлах може виявитися приватна інформація", - повідомив Грабовський.
Нагадаємо, віце-президент з суспільних комунікацій американської компанії Facebook Елліот Шрейдж в четвер оголосив про свою відставку. Він був куратором заходів, які приймала компанія в останні місяці на тлі скандалу навколо передачі стороннім організаціям персональних даних користувачів однойменної найбільшої соціальної мережі в світі.