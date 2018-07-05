У пошуку "Яндекса" з'явилися приватні документи користувачів Google Docs

"Документи, які трапляються у видачі "Яндекса", не були захищені налаштуваннями приватності - це означає, що їх творець дозволив перегляд (або навіть редагування) всім, у кого є потрібне посилання", - йдеться в повідомленні.



Прес-секретар "Яндекса" Ілля Грабовський повідомив, що в службу підтримки звернулися користувачі зі скаргами на проблему доступності файлів на docs.google.com.



"Наша служба безпеки зв'язується зараз з колегами з Google, щоб звернути їх увагу на те, що в цих файлах може виявитися приватна інформація", - повідомив Грабовський.



Нагадаємо, віце-президент з суспільних комунікацій американської компанії Facebook Елліот Шрейдж в четвер оголосив про свою відставку. Він був куратором заходів, які приймала компанія в останні місяці на тлі скандалу навколо передачі стороннім організаціям персональних даних користувачів однойменної найбільшої соціальної мережі в світі.



