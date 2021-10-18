В Португалии изъяли более 5 тонн кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Португалии правоохранители изъяли 5,2 тонны кокаина стоимостью около 200 000 000 евро на яхте в Атлантическом океане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Португальская полиция заявила, что груз был одним из крупнейших завезен в Европу за последние годы и крупнейшим в Португалии за последние 15 лет.
Полиция, которую поддерживают португальские военно-морские силы и военно-воздушные силы, расположила и перехватила 24-метровую (79-футовую) яхту в море. Они сели на борт и обнаружили на борту 183 тюков кокаина.
Полиция подозревает, что кокаин принадлежал международной группе наркоторговцев, которая доставляла его в Европу через Пиренейский полуостров. Трое мужчин были арестованы и доставлены в Португалию.
Напомним
Полиция Дубая изъяла рекордные 500 килограммов кокаина стоимостью 136 млн долларов.