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У Португалії вилучили понад 5 тонн кокаїну

У Португалії вилучили понад 5 тонн кокаїну

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У Португалії правоохоронці вилучили 5,2 тонни кокаїну вартістю близько 200 мільйонів євро на яхті в Атлантичному океані. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

Португальська поліція заявила, що вантаж був одним із найбільших завезень у Європі за останні роки та найбільшим у Португалії за останні 15 років.

Поліція, яку підтримують португальські військово-морські сили та військово-повітряні сили, розташувала та перехопила 24-метрову (79-футову) яхту в морі. Вони сіли на борт і виявили на борту 183 тюків кокаїну.

Поліція підозрює, що кокаїн належав міжнародній групі наркоторговців, яка доставляла його до Європи через Піренейський півострів. Троє чоловіків були заарештовані та доставлені до Португалії.

Нагадаємо

Поліція Дубая вилучила рекордні 500 кілограмів кокаїну вартістю 136 млн доларів.

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