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Операція "Скорпіон": поліція Дубая вилучила рекордні 500 кілограмів кокаїну вартістю 136 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Контейнер, в якому було заховано 500 кілограмів кокаїну, вартістю понад 500 мільйонів дирхамів (136 млн доларів), було вилучено поліцією Дубая, яка розкрила деталі операції "Скорпіон", яка вважається найбільшою справою про наркотики в регіоні. Про це інформує УНН з посиланням на AlBayan News.

Деталі

Велика кількість кокаїну була пронесена членом банди близькосхідного угрупування через морський порт і заховано в контейнері.

Після отримання інформації, поліція сформувала спеціальну робочу групу яка продовжили спостереження за обвинуваченим.​​Партію наркотиків пізніше злочинці хотіли переправити в США.

Поліція заарештувала одну людину, який діяв як посередник для міжнародного наркосиндикату.

Полковник Халед бін Мовайза, заступник директора Головного управління з контролю над наркотиками Дубая, розповів, що процес спостереження за контрабандистом показав, що він орендував автомобіль і придбав ножі для використання в процесі розвантаження наркотиків. Проявляючи обережність, переїжджаючи з одного місця в інше, наркоторговець хотів гарантувати собі алібі. Поліція провела обшук в порту, де і виявила наркотики.

#شرطة_دبي تضبط 500 كيلو من مخدر الكوكايين في عملية "العقرب"@DubaiPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lweFKyU6jG

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 10, 2021

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