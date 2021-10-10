Операція "Скорпіон": поліція Дубая вилучила рекордні 500 кілограмів кокаїну вартістю 136 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Контейнер, в якому було заховано 500 кілограмів кокаїну, вартістю понад 500 мільйонів дирхамів (136 млн доларів), було вилучено поліцією Дубая, яка розкрила деталі операції "Скорпіон", яка вважається найбільшою справою про наркотики в регіоні. Про це інформує УНН з посиланням на AlBayan News.
Деталі
Велика кількість кокаїну була пронесена членом банди близькосхідного угрупування через морський порт і заховано в контейнері.
Після отримання інформації, поліція сформувала спеціальну робочу групу яка продовжили спостереження за обвинуваченим.Партію наркотиків пізніше злочинці хотіли переправити в США.
Поліція заарештувала одну людину, який діяв як посередник для міжнародного наркосиндикату.
Полковник Халед бін Мовайза, заступник директора Головного управління з контролю над наркотиками Дубая, розповів, що процес спостереження за контрабандистом показав, що він орендував автомобіль і придбав ножі для використання в процесі розвантаження наркотиків. Проявляючи обережність, переїжджаючи з одного місця в інше, наркоторговець хотів гарантувати собі алібі. Поліція провела обшук в порту, де і виявила наркотики.
#شرطة_دبي تضبط 500 كيلو من مخدر الكوكايين في عملية "العقرب"@DubaiPoliceHQ #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lweFKyU6jG— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 10, 2021