Операция "Скорпион": полиция Дубая изъяла рекордные 500 килограммов кокаина стоимостью 136 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Контейнер, в котором было спрятано 500 кг кокаина, стоимостью более 500 млн дирхамов (136 млн долларов), были изъяты полицией Дубая, которая раскрыла детали операции "Скорпион", которая считается самым крупным делом о наркотиках в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AlBayan News.
Детали
Большое количество кокаина было пронесено членом банды ближневосточной группировки через морской порт и спрятано в контейнере.
После получения информации, полиция сформировала специальную рабочую группу которая продолжили наблюдение за обвиняемым. Партию наркотиков позже преступники хотели переправить в США.
Полиция арестовала одного человека, который действовал как посредник для международного наркосиндиката.
Полковник Халед бин Мовайза, заместитель директора Главного управления по контролю над наркотиками Дубая, рассказал, что процесс наблюдения за контрабандистом показал, что он арендовал автомобиль и приобрел ножи для использования в процессе разгрузки наркотиков. Проявляя осторожность, переезжая из одного места в другое, наркоторговец хотел гарантировать себе алиби. Полиция провела обыск в порту, где и обнаружила наркотики.
# شرطة_دبي تضبط 500 كيلو من مخدر الكوكايين في عملية "العقرب" @DubaiPoliceHQ # البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/lweFKyU6jG- صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 10, 2021