В Португалии скоростной поезд попал в аварию: один погибший, 35 пострадавших

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КИЕВ. 31 июля. УНН. В пятницу в центральном регионе Португалии в результате столкновения высокоскоростного поезда и машины технического обслуживания погиб один человек, ещё 35 получили ранения. Об этом сообщил представитель Национального командования операций по оказанию помощи (CNOS), передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Так, представитель CNOS сообщил Reuters, что на месте происшествия находятся два медицинских вертолета, а также 163 спасателя, включая пожарных.

На борту поезда Alfa Pendular - самого быстрого в стране - находилось 240 пассажиров, сказал представитель пресс-службы, добавив, что среди раненых 30 получили легкие ранения, ещё пятеро получили серьезные ранения.

Агенство сообщает также, что по данным местного телевидения в результате аварии пострадало 50 человек.

Как сообщал УНН, ранее в Днепропетровской области сошли с рельсов два грузовых поезда.

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