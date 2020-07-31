У Португалії швидкісний поїзд потрапив в аварію: один загиблий, 35 постраждалих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. У п'ятницю в центральному регіоні Португалії в результаті зіткнення високошвидкісного поїзда і машини технічного обслуговування загинула одна людина, ще 35 отримали поранення. Про це повідомив представник Національного командування операцій з надання допомоги (CNOS), передає УНН з посиланням на Reuters.
Так, представник CNOS повідомив Reuters, що на місці події знаходяться два медичних вертольоти, а також 163 рятувальника, включаючи пожежників.
На борту поїзда Alfa Pendular - найшвидшого в країні - знаходилося 240 пасажирів, сказав представник прес-служби, додавши, що серед поранених 30 отримали легкі поранення, ще п'ятеро отримали серйозні поранення.
Агенство повідомляє також, що за даними місцевого телебачення в результаті аварії постраждало 50 осіб.
Як повідомляв УНН, раніше в Дніпропетровській області зійшли з рейок два вантажні потяги.