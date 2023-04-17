В Португалии показали полесскую вышиванку прошлого века

Детали

В рамках Международного форума креативных городов и устойчивого развития в городе Каштелу Бранку состоялась презентация украинской вышивки, в частности Ровенской области. А именно костюма начала ХХ века с Заречненщины.

Были представлены изделия народных мастеров и рассказы об их достижениях, серпанковый костюм и функционирование этно-парка «Ладомирия».

"Вышиванка - это код украинской нации, напоминающий нам о нашей истории и внутренней силе, - отметила во время выступления начальник управления культуры и туризма ОВА Любовь Романюк. - Даже в советские времена осужденные за любовь к Украине повстанцы вышивали с помощью рыбячих костей себе одежду, предметы быта, картины - чтобы отстаивать проукраинскую позицию. Так и сегодня наша вышиванка является духовной броней украинцев".

Она добавила, что вышивка и ткачество является вдохновением и основой для современных дизайнерских проектов в стиле «этно».

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