У Португалії показали поліську вишиванку минулого століття

Деталі

У межах Міжнародного форуму креативних міст і сталого розвитку в місті Каштелу Бранку відбулася презентація української вишивки, зокрема Рівненської області. А саме костюму початку ХХ століття із Зарічненщини.

Були представлені вироби народних майстрів та розповіді про їх досягнення, серпанковий костюм та функціонування етно-парку «Ладомирія».

"Вишиванка - це код української нації, що нагадує нам про нашу історію та внутрішню силу, - наголосила під час виступу начальниця управління культури та туризму ОВА Любов Романюк. - Навіть у радянські часи засуджені за любов до України повстанки вишивали за допомогою риб’ячих кісткок собі одяг, предмети побуту, картини - аби відстоювати проукраїнську позицію. Так і сьогодні наша вишиванка є духовною бронею українців".

Вона додала, що вишивка і ткацтво є натхненням та основою для сучасних дизайнерських проєктів у стилі «етно».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Євангеліє XVIII століття врятували під час окупації Ізюма: його реставрують