В порту Одессы, по которому ударил враг, было зерно - Минагрополитики
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В Одесском морском порту, по которому сегодня ударили ракетами российские оккупанты, было зерно. Об этом "Суспільне" сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики, пишет УНН.
Детали
"В пресс-службе Министерства аграрной политики "Суспільне" сообщили, что в порту было зерно", - говорится в сообщении.
"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", - рассказали в ведомстве.
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Враг 23 июля атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр". 2 ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. 2 попали в объекты инфраструктуры порта, сообщили в ОК "Юг".
Это произошло менее чем через 24 часа после того, как россия подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна морем – с ООН и Турцией. Аналогичное соглашение отдельно от рф с ООН и Турцией подписала и Украина. Речь шла о разблокировке для экспорта трех портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный".
Вражеский ракетный удар по порту Одессы уже вызвал реакцию, как МИД Украины, так и иностранных дипломатов, в частности, США.