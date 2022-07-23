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У порту Одеси, по якому вдарив ворог, було зерно - Мінагрополітики

У порту Одеси, по якому вдарив ворог, було зерно - Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 335371 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. В Одеському морському порту, по якому сьогодні вдарили ракетами російські окупанти, було зерно. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Міністерства аграрної політики, пише УНН.

Деталі

"У пресслужбі Міністерства аграрної політики Суспільному повідомили, що в порту було зерно", - йдеться у повідомленні.

"Кількість я не скажу, бо завантаженістю займається Мінінфраструктури, то це до них. Ми вже очікували завтра-післязавтра перші відправлення", - розповіли у відомстві.

Доповнення

Ворог 23 липня атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр". 2 ракети збито силами протиповітряної оборони. 2 влучили в об'єкти інфраструктури порту, повідомили в ОК "Південь".

Це сталося менше як за 24 години після того, як росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна морем - з ООН та Туреччиною. Аналогічну угоду окремо від рф з ООН та Туреччиною підписала й Україна. Йшлось про розблокування для експорту трьох портів - "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". 

Ворожий ракетний удар по порту Одеси уже викликав реакцію, як МЗС України, так і іноземних дипломатів, зокрема, США.

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