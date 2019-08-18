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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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6 марта, 19:19 • 125623 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135921 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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6 марта, 14:10 • 127526 просмотра

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Актуальное
В Портленде на одновременных акциях ультраправых организаций и антифашистов задержаны по меньшей мере 13 человек

В Портленде на одновременных акциях ультраправых организаций и антифашистов задержаны по меньшей мере 13 человек

Киев  •  УНН

 • 13621 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Правоохранительные органы американского Портленда (штат Орегон) задержали в субботу не менее 13 участников акций ультраправых организаций и демонстраций антифашистов, проходящих одновременно в центре города. Сообщение об этом размещено на странице полицейского управления Портленда в Twitter, передает УНН, в частности, опираясь на данные NY Times.

Правоохранители пытаются предотвратить столкновения между двумя этими группами, которые ранее уже неоднократно происходило на улицах города. Кто именно был взят под стражу, власти не уточняют. Как отметили в управлении, демонстранты бросали в полицейских пластиковые бутылки.

Согласно данным правоохранительных органов, в акциях участвуют с обеих сторон в общей сложности около 1,2 тысячи человек. Демонстрации продолжаются уже несколько часов. Один из участников акций пострадал, но не уточняется, при каких обстоятельствах. Он был госпитализирован. Еще трех демонстрантов осматривают врачи.

Полицейское управление ранее в субботу сообщило, что правоохранители изъяли у представителей обеих групп дубинки, металлические прутья, щиты, а также газовые баллончики.

В последние месяцы в Портленде неоднократно происходили столкновения между ультраправыми демонстрантами и антифашистами. Первые заявляют, что выступают, в частности, защиту консервативных ценностей и против якобы имеет место ограничение прав белых в США. Другие называют их фашистами и пытаются помешать проведению их акций. Как отмечают местные телеканалы, в Портленд прибывают представители обеих групп из многих других американских городов.

Ранее Трамп заявил, что думает объявить американских антифашистов террористической организацией.

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