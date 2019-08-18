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У Портленді на одночасних акціях ультраправих організацій та антифашистів затримано щонайменше 13 осіб

У Портленді на одночасних акціях ультраправих організацій та антифашистів затримано щонайменше 13 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Правоохоронні органи американського Портленда (штат Орегон) затримали в суботу не менше 13 учасників акцій ультраправих організацій та демонстрацій антифашистів, що проходять одночасно в центрі міста. Повідомлення про це розміщено на сторінці поліцейського управління Портленда в Twitter, передає УНН, зокрема, спираючись на дані NY Times. 

Правоохоронці намагаються запобігти зіткненням між двома цими групами, що раніше вже неодноразово відбувалося на вулицях міста. Хто саме був узятий під варту, влада не уточнює. Як відзначили в управлінні, демонстранти кидали в поліцейських пластикові пляшки.

Згідно з даними правоохоронних органів, в акціях беруть участь з обох сторін в цілому близько 1,2 тисячі осіб. Демонстрації тривають вже кілька годин. Один з учасників акцій постраждав, але не уточнюється, за яких обставин. Він був госпіталізований. Ще трьох демонстрантів оглядають лікарі.

Поліцейське управління раніше в суботу повідомило, що правоохоронці вилучили у представників обох груп кийки, металеві прути, щити, а також газові балончики.

В останні місяці в Портленді неодноразово відбувалися зіткнення між ультраправими демонстрантами і антифашистами. Перші заявляють, що виступають, зокрема, на захист консервативних цінностей і проти нібито має місце обмеження прав білих в США. Другі називають їх фашистами і намагаються перешкодити проведенню їх акцій. Як зазначають місцеві телеканали, в Портленд прибувають представники обох груп з багатьох інших американських міст.

Раніше Трамп заявив, що думає оголосити американських антифашистів терористичною організацією.

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